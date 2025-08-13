В Госдуме обсудили доступ будущих супругов к кредитной истории друг друга
Останина раскритиковала идею проверки кредитной истории до брака
Фото: [Кошелек с деньгами/Медиасток.рф]
Инициатива разрешить будущим супругам проверять кредитные истории друг друга перед свадьбой вызвала критику в Госдуме. Депутат Нина Останина заявила, что это противоречит не только закону, но и моральным ценностям. Об этом сообщает Lenta.ru.
В России обсуждают предложение, позволяющее парам перед свадьбой узнавать кредитную историю друг друга. Идея уже вызвала резонанс: глава думского комитета по защите семьи Нина Останина назвала ее не только незаконной, но и аморальной.
По мнению депутата, такой подход подрывает традиционные ценности, ставя финансовые вопросы выше личных отношений. Останина подчеркнула, что семья должна строиться на доверии, а не на поиске скрытых долгов у партнера. Кроме того, инициатива может негативно повлиять на демографию — люди станут осторожнее вступать в брак.
Юридически предложение тоже спорно: закон «О банках и банковской деятельности» запрещает раскрывать кредитную историю без согласия человека. В Центробанке уже дали понять, что вряд ли поддержат такой законопроект.
