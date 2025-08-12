В Госдуме заявили, что мигранты могут работать в школах вместо доставки

Запрет на работу иностранных граждан в сфере доставки, введенный администрацией Санкт-Петербурга, является верным шагом, поскольку российская экономика не должна строиться по принципу теневого сектора. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов в интервью «Газете.Ru».

Он подчеркнул необходимость пересмотра представлений о потребностях рынка труда. Если нелегальная или полулегальная миграция является проблемой для губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, то ему следует использовать все возможные инструменты для ее решения. Не следует искусственно стимулировать спрос на профессию курьера.

Наумов считает, что у иностранных граждан в России есть множество возможностей для трудоустройства. По его словам, в стране созданы все необходимые условия для их реализации.

«Пусть все приезжают откуда угодно и пусть получают наше лучшее в мире высшее образование. Но это вовсе не означает, что других вариантов у приезжающих к нам, кроме как подработать на самокате с квадратным рюкзаком, нет. Пусть идут в школы, работают — мы приняли закон, который позволяет любому студенту работать в школе уже сейчас. Школы только рады будут, если ребята из зарубежных стран, которые учатся в наших университетах, еще и будут работать школьными учителями — поддерживаю решение Александра Дмитриевича», — отметил он.

Распоряжение, подписанное губернатором Александром Бегловым, расширяет список видов деятельности, в которых запрещено привлекать иностранных работников в текущем году.

Данная мера обусловлена стремлением к сокращению теневой занятости. Предприятиям дается три месяца на адаптацию к новым условиям. До этого аналогичный запрет был введен в сфере пассажирских перевозок.

