В груди жителя Танзании спустя 8 лет обнаружили шокирующую находку

44-летний житель Танзании обратился к врачу с жалобами на гнойные выделения из-под правого соска, при этом у мужчины ничего не болело. Медики были озадачены причиной, так как все показатели у пациента были в норме, сообщает The Sun.

Тогда мужчина рассказал врачам, что восемь лет назад он участвовал в драке и получил порезы на спине, лице и животе. Тогда ему оказали медицинскую помощь.

Когда пациенту сделали рентген, то выяснилось, что в груди мужчины большое лезвие ножа, которое едва не задело жизненно важные органы. Пациента прооперировали. Во время операции из него извлекли нож и удалили скопившийся гной. Пациент полностью восстановился.

Ранее сообщалось о том, что в Красногорской больнице спасли мужчину, который две недели проходил с куском проволоки в животе.