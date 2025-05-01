В Химках прошло мероприятие к 80-летию книги «Сын полка»

На базе дошкольного отделения гимназии №23 в округе Химки провели патриотическое мероприятие к юбилею книги Виктора Катаева «Сын полка».

Председатель Совета депутатов Сергей Малиновский, депутат Алексей Федоров и лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева, а также член Ассоциации СВО Антон Зенькович выступили перед гостями мероприятия. Вспоминали биографию и творческий путь писателя Виктора Катаева. Подробно рассказали про сюжет и историю создания повести «Сын полка».

«Читая книгу, поражаешься силе духа советского народа. Наши предки сумели преодолеть страшные испытания, выдержать удары судьбы и сохранить веру в лучшее будущее», – рассказал Сергей Малиновский.

Депутат Химок Руслан Шаипов в ходе встречи напомнил, что в округе реализуется большая патриотическая программа. Она включает в себя проведение мастер-классов, кинопоказы, встречи с ветеранами и участниками СВО, культурные события.

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