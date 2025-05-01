В химкинском лицее провели урок добра и рассказали о тихом баскетболе

В лицее № 21 Химок прошел «Урок добра», на котором с детьми поговорили о людях с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщила в своем телеграм-канале администрация Химкинского городского округа.

На встречу с детьми в лицей приехал Андрей Кириленко, президент Российской Федерации Баскетбола. Он рассказал им об одном из проектов, который реализует его ведомство. Это «тихий! баскетбол», который предназначен для спортсменов, имеющих ограниченные возможности здоровья. В нем задействованы даже те, кто передвигается в инвалидных колясках.

Помимо спортсмена, на уроке выступила также Евгения Боровкова. Она представила детям благотворительный фонд «Бумажная птица» с его просветительским проектом «Школа жизни». В рамках этого проекта людей учат быть добрее и уважительнее к инвалидам и тем, кто имеет отклонения в здоровье. Представительница фонда также рассказала лицеистам о благотворительности и способах помощи тем, кто отличается от других особенностями своего физического состояния.

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