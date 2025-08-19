В Индии мужчина отрезал себе половой орган из-за отказа жены вернуться к нему

В нигерийском населенном пункте Бама произошел шокирующий инцидент. Там 50-летний местный житель Моду Иса нанес себе серьезные повреждения из-за ссоры с женой, сообщает Daily Post.

Трагедия развернулась в пятницу, 15 августа. Поводом стал отказ бывшей супруги мужчины вернуться к нему. По словам очевидцев, Иса трижды ударил себя ножом в область живота, а затем отрезал себе половой орган.

Жители вызвали правоохранителей. Полиция изъяла орудие преступления и экстренно доставила пострадавшего в больницу Бамы, рассказал представитель службы безопасности Загазола Макама.

В настоящее время состояние Моду Исы стабилизировалось. Материалы по данному происшествию направлены в уголовную полиуию Майдугури для дальнейшего разбирательства.

