В Италии зафиксирован стремительный рост числа молодых людей, добровольно уходящих в социальную изоляцию по типу японского феномена «хикикомори». По оценкам профильных организаций, от внешнего мира отгородились около 200 тысяч человек.

Согласно ежегодному парламентскому докладу о зависимостях, более 50 тысяч итальянских старшеклассников находятся в полной изоляции свыше полугода, а у 2,5% учащихся наблюдаются начальные симптомы затворничества. Около 80% зарегистрированных случаев приходится на юношей, что специалисты связывают с высоким уровнем социального давления и завышенными ожиданиями в отношении молодых мужчин. Основатель ассоциации Hikikomori Italia психолог Марко Крепальди сообщил, что с 2017 года в организацию поступило более 10 тысяч запросов о помощи. Он привел пример крайней степени изоляции, отметив, что в практике встречались случаи, когда подростки годами не выходили к родителям и поддерживали с ними связь исключительно через записки, просовываемые под дверь комнаты.

Эксперты предупреждают, что продолжительное затворничество формирует дополнительные психологические барьеры в виде стыда и тревоги, усложняя возвращение к нормальной жизни. Для предотвращения хронической изоляции специалисты рекомендуют внедрять системы раннего выявления проблемы и оказывать комплексную поддержку как самим подросткам, так и их семьям.