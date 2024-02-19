В Италии полиция задержала банду «стариков-разбойников»

В состав банды входило шесть человек. Во главе ее стоял 70-летний Итало де Витт, банковский налетчик, прославившийся еще в 90-х. Самому пожилому участнику группировки было 75 лет, он «стоял на шухере». У каждого из стариков-разбойников была своя специализация.

Прошлой весной банда ограбила почтовое отделение в Риме, обогатившись на 195 тысяч евро.

Следующее дело сорвалось из-за болезни одного из налетчиков — у него обострилась аденома простаты, и пришлось лечь на операцию.

Главарь банды и двое самых активных ее членов получили по четыре года. Остальные трое отделались меньшими сроками.