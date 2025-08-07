В Японии полицейский попался за шокирующим занятием

В японском городе Итиномия сотрудник полиции из провинции Айти попался за шокирующим занятием: мужчина снимал видео под юбкой у девушки в торговом центре. Об инциденте сообщает Japan Today (JT).

Очевидцем происшествия стал один из посетителей. Он заметил, что мужчина незаметно направил сумку под юбку 26-летней девушки. Посетитель окликнул нарушителя, но тот попытался скрыться.

Его задержали. У нарушителя изъяли сумку с намеренно проделанным в ней отверстием и смартфоном внутри.

Кроме того, полицейские выяснили, что 44-летний Юити Номура — их коллега. Он занимал пост замначальника отдела обеспечения общественной безопасности полиции префектуры Гифу. В Итиномию он приехал на выходной. За поведение Номуры публично извинился его начальник. Он также заверил, что к нарушителю будут приняты самые строгие меры.

