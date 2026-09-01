В Южную Америку без прививки от желтой лихорадки не пустят: врач назвала полный список вакцин перед поездкой

Врач Екатерина Гузман в беседе с телеканалом « Краснодар » рассказала, какие прививки необходимо сделать перед поездкой в Южную Америку. По ее словам, в первую очередь нужна вакцинация от желтой лихорадки.

Также специалист рекомендует привиться от гепатита А и В, брюшного тифа, дифтерии, а при планировании трекинга в Амазонию и контактах с животными — от бешенства. Для защиты от малярии врач советует пройти вакцинацию и начать прием препаратов, назначенных специалистом.

Гузман отметила, что после вакцинации выдается сертификат, который в некоторых случаях могут попросить при пересечении границы. Поэтому откладывать подготовку не стоит. Оптимально обратиться в центр вакцинации или к врачу-инфекционисту примерно за месяц до путешествия, чтобы подобрать нужные прививки.