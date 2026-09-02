В Калининграде из-за холодного лета ажиотаж на теплые курорты: свободные даты в Турцию и Египет разобрали

Жители Калининградской области, не дождавшиеся теплого лета, стали активнее бронировать осенние поездки в теплые страны. По данным портала « Клопс », ссылающегося на руководителя компании «Бюро путешествий» Сергея Нисневича, в сентябре и октябре 2026 года заметно вырос спрос на туры в Египет и Турцию.

На текущий момент свободные места остались лишь на вторую половину сентября, все остальные даты уже разобраны. Эксперт связывает это только с одним обстоятельством — прохладной и неудачной погодой на Балтике в этом сезоне.

В октябре отели на Средиземном и Красном морях традиционно предлагают скидки, что делает поездки еще привлекательнее. Из Калининграда в Египет выполняют рейсы две авиакомпании, а в Турцию самолеты летают ежедневно.