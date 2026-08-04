В Киргизии полностью запретили кремацию: что теперь нельзя делать с телами умерших

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон, полностью запрещающий кремацию тел умерших. Документ исключает из законодательства нормы, которые ранее допускали огненное погребение и захоронение урн с прахом. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Целью закона названо совершенствование правового регулирования похоронного дела и разграничение ритуальной деятельности и санитарно-технических мероприятий по обращению с биологическими объектами. Крематории теперь разрешено использовать исключительно для санитарного термического уничтожения органов и тканей человека, образующихся в результате медицинской деятельности. Сжигание тел, в том числе абортированных или мертворожденных плодов, запрещается. Закон вступает в силу через десять дней после официального опубликования.