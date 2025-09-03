В Кремле раскрыли подробности о встрече Путина и Вучича

Брифинг для журналистов состоялся в среду, 3 сентября, непосредственно после завершения встречи лидеров в Кремле. Официальный представитель Дмитрий Песков охарактеризовал атмосферу диалога как исключительно позитивную. Он подчеркнул устоявшийся характер такого взаимодействия, трижды использовав слово «традиционно» для описания доброго и конструктивного фона переговоров.

«Традиционно встреча с Вучичем, во-первых, проходит традиционно в доброй, традиционно, обстановке», — сказал Песков.

Напомним, что президент России и президент Сербии провели встречу в Пекине, куда оба прибыли для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны.

В ходе переговоров Вучич поблагодарил Путина за теплый прием, отметив, что Сербия является единственной страной в Европе, которая не ввела санкции против РФ, и намерена сохранить свой военный нейтралитет. Сербский лидер также подчеркнул важность сотрудничества с Россией во всех областях, особенно в энергетике. Путин, в свою очередь, выразил уважение к независимой позиции Сербии и готовность к совместной работе.

