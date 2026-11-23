Жителям Кузбасса разъяснили механизмы снижения платы за жилищно-коммунальные услуги в зимний период при нарушении нормативов горячего водоснабжения. Согласно законодательству, единовременное отключение горячей воды не должно превышать четырех часов, а суммарный лимит простоев за месяц составляет восемь часов. Исключение предусмотрено лишь для тупиковых сетей, где на ремонт отводится до 24 часов, передает « Газета.Ru ».

Эксперт в сфере ЖКХ Дмитрий Бондарь пояснил, что при превышении установленных лимитов размер ежемесячной платы подлежит обязательному уменьшению. В случае оплаты по нормативу каждый час сверхнормативного отсутствия ресурса снижает стоимость услуги на 0,15%. При наличии приборов учета перерасчет происходит автоматически, поскольку объем не потребленной воды не фиксируется. Кроме того, если температура подаваемой воды опускается ниже 60 градусов, гражданин вправе требовать пересчета стоимости по тарифу холодного водоснабжения.

‎За нарушение сроков устранения аварий управляющие компании могут быть оштрафованы на сумму от ₽5000 до ₽10000, а ресурсоснабжающие организации — до ₽100000. Для фиксации нарушений жителям рекомендуется зафиксировать номер заявки и данные оператора аварийной службы, после чего дождаться специалиста управляющей компании для замера температуры и составления соответствующего акта. В случае неявки мастера документ допускается оформить самостоятельно в присутствии двух соседей и председателя совета многоквартирного дома. ‎Заявление о перерасчете с приложением копии акта необходимо направить в управляющую организацию. При отказе в удовлетворении требований или игнорировании обращения гражданам следует жаловаться в региональную Государственную жилищную инспекцию.