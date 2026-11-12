В Кузбассе ввели режим повышенной готовности из-за буйной реки

VSE42.RU: шугоход разрушил часть моста через Кию в Кузбассе, введен особый режим

Общество

В селе Таежно-Михайловка Мариинского округа ввели режим повышенной готовности после того, как шугоход разрушил часть моста и нарушил переправу, сообщили в местной администрации, передает VSE42.RU.

Причиной экстренных мер стала сложная обстановка на реке Кия. По информации мэрии, накануне во второй половине дня уровень воды резко поднялся, а мощный шугоход подрезал опоры конструкции, из-за чего часть переправы снесло. Восстанавливать сооружение начнут только после того, как вода пойдет на спад.

Как уточняют спасатели, сейчас на реке по-прежнему держится высокий уровень воды и продолжается движение ледяной массы, поэтому запустить лодочное сообщение невозможно. Добраться на другой берег жители смогут лишь после того, как на водоеме оборудуют ледовую переправу — тогда же возобновится и движение автобусов.

Власти держат ситуацию на постоянном контроле и обещают своевременно оповещать население обо всех изменениях. Жителей просят проявлять бдительность и ни в коем случае не выходить на лед, который сейчас представляет смертельную опасность. О любых происшествиях на воде просят сразу сообщать в ЕДДС по номеру 5-18-10 или по единому телефону экстренных служб 112. Ранее аналогичный спецрежим из-за капризов реки уже пришлось вводить в другом округе Кузбасса.

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