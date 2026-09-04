В озере Ильмень рыбаки из деревни Взвад выловили тропическую рыбу тиляпию. Об этом сообщил председатель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской области Дмитрий Графов.

Он написал на своей странице во «ВКонтакте», что в невод попала «невиданная здесь доселе чужеземка». Как именно теплолюбивая рыба оказалась в холодных водах древнего озера, остается загадкой. Графов предположил, что она могла сбежать из частного пруда или аквариума, но допустил, что Ильмень хранит и другие тайны.

Тиляпия относится к семейству цихлид и обитает в теплых водах Африки, Ближнего Востока и Южной Америки. В России ее можно встретить на специализированных фермах в южных регионах. Для суровых озер северо-запада страны такая рыба совершенно нехарактерна, отметил чиновник.