В маске и с ножом: неизвестный напал на двух мужчин в Солнечногорске, один погиб

В Солнечногорске неизвестный в маске напал с ножом на двух мужчин. Один из пострадавших погиб, второй госпитализирован с резаными ранами. Об этом сообщили в Telegram-каналах.

По предварительным данным, трагедия произошла ранним утром. Выживший рассказал, что злоумышленник набросился на него и знакомого неожиданно, а затем сразу скрылся. Опознать нападавшего не удалось, поскольку его лицо было скрыто маской. Погибшему было 44 года. 48-летнего Сергея с ранениями плеча и предплечья доставили в больницу, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Правоохранительные органы устанавливают личность злоумышленника и выясняют все обстоятельства случившегося.