В многоэтажке Махчкалы обнаружили незаконную майнинговую ферму

В Махачкале специалисты энергетической компании «Дагэнерго» в ходе плановой проверки обнаружили в подвале многоквартирного дома на улице Лаптиева мощную майнинговую ферму. Об этом со ссылкой на пресс-службу предприятия сообщил «Коммерсантъ».

Оборудование, которое незаконно подключили к сетям, было впечатляющих масштабов. Ферма состояла из 135 видеокарт, которые круглосуточно работали для добычи цифровых активов. Отмечается, что мощность потребления этой фермы сопоставима с энергопотреблением отдельного частного дома.

Кроме того, как выяснили специалисты, именно эта ферма, являлась причиной многомесячных перебоев с электричеством, на которые жаловались жильцы этого и соседних домов.

После обнаружения криптофермы всю технику и аппаратуру изъяли правоохранительные органы. Сейчас они занимаются поиском владельца нелегальной установки, которому грозит уголовная ответственность.

