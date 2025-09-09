В молдавских яблоках нашли наркотики на 250 млн рублей

В Подмосковье в грузовике с яблоками из Молдавии обнаружены 300 кг наркотиков, стоимость которых оценивается в 250 млн руб. По факту контрабанды возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила «Лента.ру» , ссылаясь на источник в Федеральной таможенной службе России.

В Московской области предотвращена попытка ввоза крупной партии наркотиков, спрятанной среди фруктов. Сотрудники таможни совместно с ФСБ выявили 300 кг запрещенных веществ в грузовике, прибывшем из Молдавии, замаскированных под партию яблок.

В ходе досмотра транспортного средства, перевозившего 21 тонну яблок, в полу полуприцепа были обнаружены три тайника. В них находилось 106 брикетов с запрещенными веществами. По оценкам экспертов, их общая стоимость на нелегальном рынке составляет около 250 млн руб.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств, предусматривающей максимальное наказание в виде пожизненного заключения.

Ранее в Раменском полицейские уничтожили более 800 кг наркотиков.