В Московском зоопарке поселились ящерицы, спасенные от контрабандистов: редкий вид, которого почти не осталось в природе

В Московском зоопарке на экспозиции «Удивительный мир рептилий» появились редкие ящерицы — малые поясохвосты. Животные попали в столицу после пресечения контрабанды, сообщается в канале зоопарка в «Макс».

В мае сотрудники Калининградской областной таможни предотвратили попытку незаконного вывоза из России 37 особей этого вида. Малый поясохвост — эндемик западной части Капской провинции ЮАР, находится под защитой Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Отлов и вывоз этих ящериц из ЮАР полностью запрещены, однако браконьеры продолжают добывать их для продажи, что поставило популяцию в уязвимое положение.

В настоящее время в зоопарке проходят лечение и адаптацию 26 выживших особей. Часть из них уже можно увидеть в специально оборудованном террариуме.