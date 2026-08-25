В Московском зоопарке поселились ящерицы, спасенные от контрабандистов: редкий вид, которого почти не осталось в природе
Московский зоопарк: на экспозиции появились спасенные малые поясохвосты
В Московском зоопарке на экспозиции «Удивительный мир рептилий» появились редкие ящерицы — малые поясохвосты. Животные попали в столицу после пресечения контрабанды, сообщается в канале зоопарка в «Макс».
В мае сотрудники Калининградской областной таможни предотвратили попытку незаконного вывоза из России 37 особей этого вида. Малый поясохвост — эндемик западной части Капской провинции ЮАР, находится под защитой Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Отлов и вывоз этих ящериц из ЮАР полностью запрещены, однако браконьеры продолжают добывать их для продажи, что поставило популяцию в уязвимое положение.
В настоящее время в зоопарке проходят лечение и адаптацию 26 выживших особей. Часть из них уже можно увидеть в специально оборудованном террариуме.