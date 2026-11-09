В Москве провели уникальную операцию мужчин с волосами в горле

Столичные медики помогли 49-летнему пациенту, столкнуному с необычным последствием перенесенной операции: в его горле начали расти волосы. Об этом сообщил городской департамент здравоохранения, передает редакция Новости Mail .

Мужчина обратился к специалистам научно-исследовательского клинического института оториноларингологии имени Свержевского с жалобами на хронический кашель, а также постоянный дискомфорт при глотании и дыхании. Как пояснили в ведомстве, в прошлом пациенту удаляли опухоль гортани, после чего ему временно устанавливали трахеостому — специальную дыхательную трубку в области шеи. Позднее это отверстие закрыли фрагментом собственной кожи пациента, из-за чего со временем активировались волосяные луковицы.

По словам руководителя оториноларингологического отделения Елены Кирасировой, длина волос в гортани достигала от трех до пяти сантиметров. Медики назвали такую патологию редким, но известным осложнением пластики трахеостомы кожным лоскутом.

Для спасения пациента специалисты провели поэтапную хирургическую коррекцию. Сначала врачи иссекли проблемный участок кожи вместе с фолликулами, временно вернув пациенту трахеостому. На следующем этапе, после заживления тканей, трубку окончательно удалили, и дыхательное отверстие закрылось естественным путем. В настоящее время здоровье мужчины вне опасности, а все неприятные симптомы полностью исчезли.