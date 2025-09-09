В Москве врач скорой помощи загадочно погиб после визита к ребенку

В Москве произошел трагический инцидент с участием врача скорой помощи, сообщила «Мослента» со ссылкой на телеграм-канал Mash.

По информации источника, бригада медиков около двух часов ночи прибыла по вызову к ребенку в один из элитных жилых комплексов (ЖК), расположенных на западе столицы.

По данным очевидцев, врачи поднялись на 18-й этаж квартиры для осмотра ребенка. Спустя некоторое время тело педиатра было обнаружено под окнами дома. Причины и обстоятельства падения пока уточняются.

Консьерж комплекса рассказал, что видел, как врачи вошли в квартиру, а спустя некоторое время заметил еще одну машину скорой помощи, подъехавшую уже к погибшему медику. Другие подробности происшествия не сообщаются. Полиция проводит проверку.

