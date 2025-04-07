В Москве закрыли станцию метро «Крылатское» для проверки инфраструктуры

Станция метро «Крылатское» в Москве временно закрыта, сообщил департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города. Такие меры связаны с проведением плановой проверки инфраструктуры.

По информации ведомства, поезда будут проезжать станцию без остановки до завершения всех необходимых работ. Сроки возобновления работы «Крылатского» будут уточнены по результатам проверки. В связи с закрытием станции пассажиры могут использовать альтернативные маршруты для передвижения по городу.

Как стало известно источнику РЕН ТВ, на станции «Крылатское» произошло задымление.

Станция «Крылатское» — важная часть Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена, расположенная между станциями «Молодежная» и «Строгино». Изначально входившая в состав Филевской линии «Крылатская» станция метро с момента открытия стало одним из центров транспортного сообщения для жителей одноименного района.

Ранее сообщалось, что на станции метро «Таганская» в Москве эскалатор зажал ногу четырехлетней девочке.