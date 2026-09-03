В Москве запустили робота-грузчика на 600 кг: он ездит по двум этажам, объезжает людей и работает без подзарядки 8 часов

В особой экономической зоне «Технополис Москва» запустили высокотехнологичного робота для автоматизации внутренней логистики. Устройство способно перевозить до 600 кг полезного груза. Об этом сообщила пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики столицы со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

По его словам, проект реализуется по поручению мэра Сергея Собянина и позволяет автоматизировать производственные и бизнес-процессы. Предприятия ОЭЗ уже выпускают роботизированные комплексы, программно-аппаратные решения и RFID-метки для учета. Новый проект по автоматизации доставки грузов оптимизировал производственные цепочки, сократил ручной труд и повысил безопасность перемещения готовых металлоизделий.

Маршрут робота проложен на двух этажах производственного корпуса и превышает 500 метров. Ориентироваться в пространстве и объезжать препятствия ему помогает система кругового сканирования. Фронтальный лидар, одноточечные датчики и две 3D-бинокулярные камеры обеспечивают безопасность пешеходов и сохранность груза. При полной зарядке робот может работать до восьми часов.