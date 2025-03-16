В МВД рассказали, как мошенники получают доступ к сим-картам россиян

Мошенники, выдавая себя за сотрудников мобильных операторов, звонят клиентам и получают доступ к их сим-картам, сообщили в Министерстве внутренних дел Российской Федерации. Эту информацию приводит ТАСС .

В правоохранительных органах сообщили, что некий человек, личность которого не установлена, звонит по телефону и представляется сотрудником компании-оператора сотовой связи. Он якобы проводит проверку телефонных линий и просит выполнить определенную комбинацию цифр и символов.

«Ни в коем случае не стоит нажимать предложенную комбинацию цифр или символов, иначе мошенники получат доступ к вашей сим-карте и будут делать звонки за ваш счет», — говорится в сообщении ведомства.

Также злоумышленники могут получить доступ к мобильному банку пользователя. В случае получения подобных звонков ведомство советует сразу же завершать разговор.

В Министерстве внутренних дел также напомнили, что ни в коем случае нельзя отвечать на звонки с неизвестных номеров, так как злоумышленники могут использовать эту возможность для списания денег со счёта жертвы.