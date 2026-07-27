В Новосибирске разместили баннеры с многодетными родителями в рамках акции

В Новосибирске на центральных улицах появились билборды с фотографиями многодетных семей. Социальная кампания «Моя семья — мое богатство», приуроченная ко Дню семьи, любви и верности, призвана показать: большая семья — это не преодоление трудностей, а источник радости, поддержки и опоры. Корреспондент Om1 Новосибирск заметила один из таких баннеров в городе и выяснила, как стать участником проекта.

Зачем городу баннеры с многодетными семьями

Председатель регионального отделения «Союза отцов» Сергей Майоров объяснил редакции, что проект решает две ключевые задачи. Первая — информационная: рассказать новосибирцам о семьях, которые живут рядом, успешно воспитывают детей и ведут активную жизнь. Вторая — социальная: разрушить стереотип о том, что многодетность связана исключительно с трудностями, и показать, что это может быть источником счастья.

«Ключевая мысль — через живые, реальные образы многодетных семей показать, что многодетность — это не трудность и не подвиг, а настоящее богатство, гордость и счастье. Наша цель — сформировать в общественном сознании позитивный образ большой семьи, ответственного отцовства и материнства, укрепить ценность семейных традиций», — сказал Сергей Майоров и дополнил, что в рамках демографической повестки такая визуализация особенно актуальна.

Инициатором кампании выступило новосибирское отделение «Союза отцов» при поддержке мэрии, проекта «Крепкая семья», уполномоченного по правам ребенка и социально ориентированных предпринимателей.

Как работает проект и кто его герои

На первом этапе в городе разместили 10 билбордов на центральных магистралях, 10 электронных экранов и пять тротуарных постеров. Пока проект работает в пилотном формате, но организаторы планируют сделать его ежегодным и расширить на другие регионы.

Героями первой волны стали реальные многодетные семьи Новосибирска и области: семья участника СВО Боровых, предпринимателей Полтавских, руководителя «Союза отцов» Дзержинского района Власовых, главы Бердского отделения Кирилла Володина. Также на баннерах — семья самого Сергея Майорова, правда, без одного из сыновей, который находится в зоне СВО.

Как стать участником

Стать героем следующего этапа могут любые многодетные семьи. Баннеры планируют регулярно обновлять, давая слово новым участникам. Для этого достаточно обратиться в новосибирское отделение «Союза отцов» или следить за анонсами в социальных сетях проекта.