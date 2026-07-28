В обед — гулять, а не сидеть в офисе: Минтруд четко объяснил, что можно делать в перерыв
Минтруд: сотрудник вправе покидать рабочее место в обеденный перерыв
Минтруд России напомнил, что сотрудники имеют полное право покидать рабочее место в обеденный перерыв. Время перерыва, установленное правилами внутреннего трудового распорядка, является личным временем работника, и он может распоряжаться им по своему усмотрению — пообедать, прогуляться или заняться чем-то еще. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
В министерстве также уточнили, что если по условиям производства предоставить перерыв невозможно, работодатель обязан обеспечить сотруднику возможность для отдыха и приема пищи непосредственно в рабочее время.