В Одессе на радиостанции прозвучал призыв для военнослужащих ВСУ сдаться в плен
В Одессе на радиостанции прозвучал призыв для ВСУ сдаваться в плен
Фото: [unsplash.com]
В Одессе на радиоэфире был распространен призыв к военнослужащим ВСУ сдаться в плен. Местные Телеграм-каналы предположили, что это может быть результатом взлома эфира.
Украинские солдаты, используя радиоприемники, получили совет сложить оружие.
Местные жители утверждают, что подобные инциденты происходят не в первый раз.
В социальных сетях распространяются видеозаписи, на которых из автомобильных магнитол транслируются призывы к ВСУ сдаваться в плен.
Ранее сообщалось, что в Сети выложили видео подрыва, вероятно, турецкого сухогруза на мине у Одессы.