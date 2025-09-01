В Одессе на радиостанции прозвучал призыв для военнослужащих ВСУ сдаться в плен

В Одессе на радиоэфире был распространен призыв к военнослужащим ВСУ сдаться в плен. Местные Телеграм-каналы предположили, что это может быть результатом взлома эфира.

Украинские солдаты, используя радиоприемники, получили совет сложить оружие.

Местные жители утверждают, что подобные инциденты происходят не в первый раз.

В социальных сетях распространяются видеозаписи, на которых из автомобильных магнитол транслируются призывы к ВСУ сдаваться в плен.

Ранее сообщалось, что в Сети выложили видео подрыва, вероятно, турецкого сухогруза на мине у Одессы.