В Одинцово соседи превратили лестничную клетку в клуб: дни рождения, кино и зоопарк

Москва 24: в Одинцово жители ведут клубы по интересам на лестничной клетке

Общество

В Одинцово жильцы одного из подъездов превратили лестничную клетку в место для общих праздников. Как сообщает телеканал «Москва 24», соседи отмечают дни рождения, годовщины и другие события прямо возле лифта.

Традиция началась со Дня матери. Одна пара купила конфеты и отправилась по квартирам поздравлять женщин. В одной из квартир их пригласили отметить праздник вместе. С тех пор все желающие готовят блюда и собираются за общим столом на лестничной клетке. Кроме того, соседи вместе ходят в кино и зоопарк.

Информация о дружных жильцах распространилась по соцсетям. Подъезд в Одинцово уже называют идеальным. По данным телеканала, такой формат общения стал для жильцов клубом по интересам, где отмечают важные даты и просто проводят время вместе.

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