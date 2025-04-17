В океане у Бали пропал бизнесмен из России

Бизнесмен из России исчез на Бали, отправившись в одиночку на лодке в океан. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

По сведениям информационного агентства, 36-летний Сергей Елисеев, бизнесмен из Калуги, который основал компанию по выпуску здоровой пищи, на острове находился вместе с друзьями. Вечером 16 апреля мужчина исчез в районе живописного побережья Амед, а последний раз выходил на связь в 21:30. После мужчина прекратил видеозвонок, а товарищи прождали его до утра. С наступлением утра лодка пропавшего была найдена рыбаком и отбуксирована к берегу. Внутри плавательного средства друзья обнаружили все его вещи, которые он, уходя, взял с собой.

По словам друзей, лодка заглохла, и ее стало уносить течение, по причине чего Сергей решил добираться вплавь. Розыск мужчины продолжается. Согласно предварительным сведениям, мужчина употреблял запрещенные вещества и часто отправлялся в океан на плавательном средстве в одиночестве.

Ранее стало известно о том, что на Бали ввели правила поведения для иностранных туристов.