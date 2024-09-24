В Омске двое школьников подожгли военный вертолет

21 сентября на авиабазу в Омске проникли двое подростков. Школьники бросили в вертолет Ми-8 бутылку с зажигательной смесью.

Об инциденте сообщает телеграм-канал Baza. Представители Минобороны РФ пока не прокомментировали эту информацию.

Злоумышленники скрылись с места преступления. Вскоре их задержали.

По данным авторов канала, вертолет подожгли 16-летние Антон и Роман.

Юноши признались, что задание сжечь вертолет получили через Telegram. За это им обещали заплатить 20 тысяч долларов (более 1,8 млн рублей). Однако «зарплату» школьники так и не получили.

Ранее сообщалось о том, что напавших на Курскую область разведчиков тренировали в здании школы.