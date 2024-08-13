В Одинцово в парке «Патриот» проходит международная выставка «Армия-2024», где представлено более 28 тысяч единиц военной техники, которая среди прочего применяется в противостоянии с Украиной. Об этом сообщает E1.ru.

В этом году формат мероприятия претерпел изменения, а основное внимание было решено уделить вооружению, которое наши бойцы в настоящее время используют на специальной военной операции. Кроме того, на выставку не удастся попасть всем желающим, а вход на территорию осуществляется только по пропускам и бейджам. Также было принято решение отменить мероприятия, обычно проходившие на аэродроме Кубинка и полигоне Алабино.

Ранее сообщалось о том, что в результате удара вооруженных сил Украины по ЛНР погибли мирные жители, которые находились в одном из автобусов. Потерпевшие получили травмы, которые оказались не совестимы с жизнью. Всего пострадали несколько десятков человек.