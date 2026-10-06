В пять раз за шесть лет: как российские ИТ-решения захватывают рынок?

Зампред Григоренко: количество отечественных ИТ-решений выросло в 5 раз

Общество

За шесть лет количество отечественных ИТ-решений в России выросло в пять раз. Об этом на форуме «Цифровые решения» в национальном центре «Россия» сообщил заместитель председателя правительства Российской Федерации — руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

По его словам, в реестре отечественного программного обеспечения сейчас более 30 тыс. решений. За последние шесть лет количество российских ИТ-решений увеличилось в пять раз.

Григоренко также отметил, что за шесть лет вклад ИТ-отрасли в ВВП вырос вдвое. За первое полугодие 2026 года выручка отрасли составила ₽5,9 трлн. Он пояснил, что за последние три года рост выручки составил 70%, то есть в среднем более 20% в год. По словам вице-премьера, в 2025 году рост ИТ-выручки достиг 15%, и в текущем году ожидается не меньший показатель.

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