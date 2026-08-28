В Пятигорске на Успение перекроют центр: маршрут крестного хода и время, когда лучше не садиться за руль

В Пятигорске 28 августа, в праздник Успения Пресвятой Богородицы, пройдет традиционный крестный ход. Шествие начнется от часовни Новомучеников и Исповедников Церкви Русской на Горячеводской площади и завершится у Казачьего храма Успения Божией Матери.

Для безопасности участников с 8:00 до 9:00 будет временно перекрыто движение транспорта на отдельных участках. Ограничения затронут проспект Советской Армии — от часовни до пересечения с улицей Юбилейной, а также саму улицу Юбилейную вплоть до Успенского храма на улице Солнечной. Городские власти просят водителей заранее планировать альтернативные маршруты.

Мероприятие носит массовый характер, поэтому принятые меры направлены на предотвращение происшествий и обеспечение порядка. Верующие смогут беспрепятственно пройти по традиционному маршруту. После завершения шествия движение на всех перекрытых участках будет восстановлено.