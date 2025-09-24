В «Почте России» объяснили установку камеры над примерочной в подмосковном отделении

Клиенты балашихинского отделения «Почты России» на проспекте Жуковского, 13, обнаружили камеру видеонаблюдения, установленную в зоне примерочных кабинок. Издание REGIONS выяснило подробности ситуации и узнало о дальнейших шагах в организации.

Инцидент вызвал волну возмущения среди посетителей, которые выразили недовольство в местных социальных группах. Многим не понравилось, что видеокамеру установили в зоне, предназначенной для переодевания и примерки вещей.

В пресс-службе «Почты России» отреагировали на ситуацию, разъяснив, что камера изначально была направлена на рабочее место оператора и не вела запись происходящего в кабинках для примерки.

«Это сделано для контроля работы персонала, примерочная кабина в обзор не попадает. Однако, учитывая обращения клиентов, для обеспечения их комфорта, камера будет перемещена», — прокомментировали в пресс-службе организации.

