В «Почте России» объяснили установку камеры над примерочной в подмосковном отделении
В филиале «Почты России» в Балашихе обещали избавиться от камеры над примерочной
Фото: [пресс-служба правительства Московской области]
Клиенты балашихинского отделения «Почты России» на проспекте Жуковского, 13, обнаружили камеру видеонаблюдения, установленную в зоне примерочных кабинок. Издание REGIONS выяснило подробности ситуации и узнало о дальнейших шагах в организации.
Инцидент вызвал волну возмущения среди посетителей, которые выразили недовольство в местных социальных группах. Многим не понравилось, что видеокамеру установили в зоне, предназначенной для переодевания и примерки вещей.
В пресс-службе «Почты России» отреагировали на ситуацию, разъяснив, что камера изначально была направлена на рабочее место оператора и не вела запись происходящего в кабинках для примерки.
«Это сделано для контроля работы персонала, примерочная кабина в обзор не попадает. Однако, учитывая обращения клиентов, для обеспечения их комфорта, камера будет перемещена», — прокомментировали в пресс-службе организации.
