В Подмосковье подростков арестовали за поднятые руки в лицее

В городе Щелково, расположенном в Московской области, группа подростков была задержана после инцидента возле лицея № 14. Молодые люди подняли руки в жесте, который был интерпретирован как демонстрация нацистской символики, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «Осторожно, Москва». В результате, несовершеннолетние были арестованы на десять суток.

Согласно информации, предоставленной изданием, инцидент произошел 3 сентября. Поведение юношей посчитали вызывающим и провокационным. В правоохранительные органы обратились два очевидца, ставшие свидетелями произошедшего.

На судебном слушании школьники признали свою ответственность за содеянное и выразили сожаление. Суд, приняв во внимание их юный возраст как смягчающее обстоятельство, тем не менее, вынес решение о назначении административного ареста на срок 10 суток за публичную демонстрацию запрещенной атрибутики.

