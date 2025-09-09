В Подмосковье случайно выкопали семь могил с человеческими останками

Строительные работы по благоустройству сквера на Бастановой горе в подмосковных Луховицах привели к археологическому открытию. Об этом сообщает интернет-издание REGIONS.

При проведении земляных работ рабочие обнаружили семь древних захоронений, предварительно датированных концом XIV–XV веков. Находка проливает свет на историю заселения территории современного Подмосковья в период становления Московского княжества.

Старший научный сотрудник Института археологии РАН Борис Янишевский пояснил, что отсутствие каких-либо вещей в могилах, например, нательных крестов, является характерным признаком погребений именно этого исторического периода. До середины XVI века на Руси не существовало традиции класть в могилы предметы быта или религиозные символы. Помимо захоронений, археологи идентифицировали следы двух крупных построек, одна из которых точно имела печь, что указывает на существование здесь постоянного поселения.

Изначально на месте обнаружения останков планировалось возвести смотровую площадку с устройством свай, однако теперь проект потребует корректировки. При этом остальные участки Бастановой горы, не затронутые раскопками, сохранят свой культурный слой нетронутым. Все обнаруженные останки будут переданы антропологам для проведения детальных исследований, которые могут установить пол, возраст, причину смерти и особенности питания погребенных людей.

Ранее сообщалось про загадку 317 скелетов, которые погребли под будущим магазином.