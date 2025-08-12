В Подмосковье в августе резко похолодает

В Подмосковье резко похолодает до +8 градусов, но уже к концу недели вернется летняя жара. Об этом передает информационный портал REGIONS.

На этой неделе погода в Подмосковье преподнесет сюрпризы. После дождей и грозы, которые пройдут во вторник, 12 августа, регион ждет резкое похолодание — в ночь на пятницу, 15 августа, температура местами опустится до +8 градусов. Однако уже со среды, 20 августа, начнется потепление, и к выходным столбики термометров снова покажут +20…+26.

Циклон, принесший дожди, уходит на восток, и с середины недели в область вернется стабильная погода. Атмосферное давление будет расти, достигнув к пятнице 752 мм ртутного столба. Несмотря на кратковременное похолодание, август в Подмосковье останется по-летнему теплым — дневные температуры будут соответствовать климатической норме.

Ранее ученые спрогнозировали рост температуры и ливней в России.