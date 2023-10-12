В подмосковных Мытищах планируют построить новую автодорогу

Участники совещания заострили внимание на ситуации в деревне Погорелки. Если в ходе строительства будет перекрыт въезд и выезд, то жители рискуют остаться без доступа к магазинам и социальным объектам, дети не смогут повещать школу. Как отметил первый заместитель главы администрации городского округа Мытищи Олег Сотник, в настоящее время этот вопрос является самым злободневным. Решено данную тему как следует проработать с компанией-застройщиком. Соответствующие предложения будут отправлены для согласования в региональный Минтранс.