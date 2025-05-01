В Подольске напомнили про историческое событие, произошедшее в округе 1 мая

Администрация городского округа Подольск напомнила о событии, значимом для муниципалитета. Произошло оно 24 года назад в первый день мая.

Городской троллейбус стал новым видом транспорта для Подольска. Первые 10 образцов передали округу 1 мая 2001 года, что стало историческим событием для муниципалитета.

При этом подчеркнули, что разгрузку осуществляли военные, так как нужных кадров для этих задач не было. В результате установили сотни опор контактной сети, проложили километры кабеля, смонтировали электрооборудование, возведены развязки. Сделано все, чтобы молодая система транспорта нашла активное развитие в подмосковном округе и успешно функционировала.

Параллельно с этим преобразились улицы Подольска. Для такого габаритного транспорта требовалось больше пространства на дорогах, исходя из чего провели расширение и другие дорожные работы. Важно было устранить все ямы и неровности, создать двухполосные участки.

Отметили, что троллейбусная система ранее соединяла железнодорожную станцию Подольск с Юбилейным микрорайоном. Контактную сеть растянули на расстояние более 15 километров.

Ранее сообщалось, что активисты ТОС из Подольска поучаствовали в форуме «На местах».