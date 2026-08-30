В Подольске оперативно восстановили освещение у дома по просьбе жителя

В администрацию Подольска поступила жалоба от местного жителя Александра: у подъезда дома № 6 по Гурьевскому проезду не работало уличное освещение. Специалисты оперативно выехали на место и восстановили работоспособность светильников.

Александр, житель Подольска, обратил внимание властей на проблему — у подъезда его дома на Гурьевском проезде несколько дней горели не все фонари. Обращение быстро обработали, и на место выехали специалисты. После проверки осветительное оборудование привели в порядок, свет вернулся к подъезду.

В администрации отметили оперативность решения и поблагодарили заявителя за неравнодушие. Власти также напомнили, что сообщать о неполадках в работе уличного освещения можно через местные службы или портал «Добродел».