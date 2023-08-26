В Польше украинцы поколотили местных жителей, заставив их кричать нацистские лозунги

Инцидент произошел накануне в Варшаве. Как сообщает портал WolnośćTV, группа выходцев с Украины, шумно отпраздновав день независимости своей страны, не удовлетворилась распитием спиртного и набросилась на прохожих.

Напав на поляков, украинцы начали заставлять их выкрикивать бандеровские речевки, а когда те отказались, они избили их. В настоящее время пострадавшие госпитализированы в ближайшие клиники.

«Вечером после празднования Дня независимости Украины на Вислинских бульварах в Варшаве группа из 12 украинцев напала на восьмерых поляков, заставив их скандировать "Слава Украине», — приводится в публикации.

Во всей этой истории примечателен один факт: приехавшие на место полицейские сначала забрали в отдел всю группу украинских молодчиков. А после все они были отпущены на свободу без предъявления каких-либо обвинений, отмечает издание.