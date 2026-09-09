В Приамурье дорожные знаки заговорили по-китайски: какие туристические места первыми получили новые таблички

В Амурской области дорожные указатели у популярных туристических объектов начали дублировать на китайском языке. Об этом сообщает АМУР.ИНФО со ссылкой на МАХ-канал ТИЦ региона.

Новые надписи появились рядом с Сопкой Любви, хутором «В гостях у сказки», аэродромом «Чирок», Муравьевским парком и сыроварней Агриппины. Ранее информация на знаках была только на русском и английском. Теперь к ним добавили китайский, чтобы гостям из КНР было проще ориентироваться. Как пояснила первый заместитель директора Агентства гостеприимства Дарья Улько, Россия и Китай прорабатывают соглашение о взаимном пересечении границы на личных автомобилях, в том числе через пункт пропуска «Кани-Курган». Поэтому важно сделать придорожную инфраструктуру удобной для путешественников из Китая. В первую очередь знаки обновили возле объектов недалеко от Благовещенска, куда туроператоры часто привозят группы из КНР.

По словам волонтера Муравьевского парка Марии Медведевой, китайских туристов привлекают краснокнижные птицы, которые в Китае живут в основном в заповедниках и национальных парках, то есть в неволе. В Приамурье их можно наблюдать как в вольерах, так и в полях.

Работа над навигацией продолжается. Агентство гостеприимства вместе с министерством внешних связей и туризма региона договаривается с владельцами туробъектов о дальнейшей адаптации инфраструктуры. В планах — расширить сеть указателей и сделать маршруты еще понятнее для иностранных гостей.