В Приморье женщина выпрыгнула из такси на полном ходу

Во Владивостоке пассажирка такси на полном ходу выпрыгнула из машины из-за неадекватного поведения водителя. Информация об инциденте появилась на канале Svodka25.

Сообщается, что автомобиль приближался к леерным ограждениям. По словам женщины, водитель начал падать, на вопросы не отвечал, тогда она решила выпрыгнуть из машины.

Причем таксист даже не заметил исчезновение пассажирки.

Женщину на дороге подобрали и отвезли в город. От медицинской помощи она отказалась, так как у нее был только ушиб руки и ссадины. По словам очевидцев, водитель находился в невменяемом состоянии.

Ранее вице-спикер нижней палаты парламента Владислав Даванков заявил, что стоимость патента для мигрантов необходимо повысить в два с половиной раза, то есть с 8 тыс. руб. в месяц до 250 тыс. руб. в год.