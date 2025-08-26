В рекламе автокредита от двух компаний обнаружили нарушения

Российские компании «Сбербанк» и «Яндекс» были оштрафованы за ненадлежащую рекламу автокредита. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы России.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) приняла решение оштрафовать «Сбербанк» и «Яндекс» за ненадлежащую рекламу автокредита. Она распространялась через платформу «Яндекс Директ», однако в ее тексте не была указана обязательная по законодательству фраза о необходимости оценивать финансовые возможности и риски.

После расследования ФАС признала рекламу ненадлежащей и выдала обеим компаниям предписание о прекращении нарушений. В результате были назначены штрафы в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.

Ранее еще один российский банк оштрафовали за введение клиентов в заблуждение.