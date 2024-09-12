В России могут запретить продавать алкоголь лицам до 21 года

В Госдуме снова подняли вопрос о введении запрета на продажу алкогольных напитков гражданам младше 21 года. Соответствующий законопроект находится на стадии подготовки.

В поддержку данной инициативы выступил депутат Султан Хамзаев.

Он отметил, что в России уже введена уголовная ответственность за продажу алкоголя несовершеннолетним гражданам. Но, считает он, этого недостаточно. Хамзаев призвал повысить возраст до 21 года и ввести ответственность не только за продажу, но и за распитие алкогольных напитков.

Данный вопрос имеет стратегическое значение, так как приоритете защита здоровья подрастающего поколения, сказал депутат в интервью 360.ru.

Если законопроект не будет принят, то количество негативных последствий от употребления алкоголя будет расти, заключил он.

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