В России на свободу вышел бизнесмен-убийца, расправившийся 11 лет назад с партнером

На Урале из исправительной колонии (ИК) №47 в Каменске-Уральском освободился бизнесмен Игорь Суханов, осужденный за убийство своего делового партнера, сообщило издание URA.RU.

Жестокое преступление было совершено 2 июня 2013 года на территории промышленной зоны в Березовском, где Суханов сначала нанес потерпевшему ножевое ранение, а затем произвел выстрел из травматического пистолета.

После расправы бизнесмен использовал экскаватор, чтобы выкопать яму в овраге и скрыть тело убитого. Кроме того, он 5 млн руб., принадлежавших погибшему. Суд приговорил Суханова к 11 годам и 4 месяцам лишения свободы, которые он полностью отбыл.

В местах заключения осужденный работал на швейном производстве, получил более 20 поощрений от администрации колонии. Несмотря на это, он несколько раз подвергался взысканиям за нарушение режима.

Ранее Следственный комитет России (СКР) сообщил об аресте убившего ножом в кафе Новокузнецка девушку.