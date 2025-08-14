В России назвали лучшие альтернативы видеозвонкам в Telegram и WhatsApp

На фоне частичных блокировок видеозвонков в популярных мессенджерах, включая WhatsApp*, Telegram, Discord, Viber и Signal, российские пользователи начали активно искать им рабочую альтернативу. Главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов назвал несколько доступных решений, которые позволяют совершать звонки без риска попасть под ограничения.

Среди них — децентрализованная платформа Matrix с открытым исходным кодом, китайский WeChat с поддержкой платежей и встроенным переводчиком, а также Zoom и Google Meet для видеоконференций. Корпоративный Teams от Microsoft остается хорошим выбором для бизнеса, а VK Видеозвонки удобны для пользователей соцсети «ВКонтакте».

Отдельное внимание привлекает национальный мессенджер Max, который в ближайшее время получит интеграцию с Госуслугами. Это может сделать его одним из ключевых сервисов для общения в России. При этом Skype, который долгое время оставался резервным вариантом, официально прекратил работу.

Ранее депутат Государственной думы РФ Сергей Миронов дал оценку отмене звонков через мессенджеры.

*принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной организацией.