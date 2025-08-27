В России потребовали запретить мероприятия с Вуди Алленом

Голливудского режиссера Вуди Аллена могут перестать приглашать на публичные мероприятия в России из-за его позиции. Соответствующее обращение в Министерство культуры РФ направила председатель правления организации «Иван Чай» Элина Жгутова, пишет «Абзац».

Поводом для такого шага стали высказывания кинематографиста о специальной военной операции (СВО). Накануне Аллен, комментируя свое онлайн-участие в Московской неделе кино и критику со стороны Украины, заявил, что не поддерживает позицию властей России.

«В частности, Вуди Аллен назвал "вторжением" специальную военную операцию и выступил против СВО, официально находясь на российской публичной площадке», — отметила Жгутова.

По ее мнению, подобное антироссийское выступление не должно остаться без ответа со стороны официальных властей и общественности.

После выступления Аллена на российском мероприятии на Украине отменили показ его мюзикла. Кроме того, режиссер попал в базу украинского сайта «Миротворец».

Ранее сообщалось, что российского актера Павла Деревянко внесли в базу украинского «Миротворца» за поездку в Донбасс.