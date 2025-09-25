В России предложили ограничить банковские переводы пенсионерам

В России необходимо ввести суточное ограничение на банковские переводы для граждан пенсионного возраста. С такой инициативой к Банку России обратился депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник, передает RT.

Он предложил ограничить лимит до 30 тыс. руб. в сутки. По его словам, проведение операций на суммы, превышающие этот порог, потребует дополнительного подтверждения путем телефонного звонка в банковское учреждение или личного визита в отделение.

Кроме того, рассматривается возможность установления самозапрета на осуществление переводов с определенных счетов на установленный срок. Все это необходимо для защиты пенсионеров от мошеннических действий.

«Особенно уязвимы перед мошенниками пенсионеры и люди старшего поколения. Именно они, как правило, становятся основными жертвами телефонных преступников, лишаясь последних сбережений и средств», — отметил Крупник.

Если инициатива получит поддержку Центрального банка, новые ограничения могут затронуть мужчин в возрасте старше 65 лет и женщин старше 60 лет.

Ранее сообщалось, что россиянин потерял 5,4 млн руб. при покупке машины в подарок жене.